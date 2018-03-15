Раненную в Хабаровском крае тигрицу повторно прооперируют

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Ветеринары в Приморье в четверг проведут повторную операцию тигрице, которую неизвестный ранил в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Тигрица продолжает находиться в критически тяжелом состоянии, в основном пьет, мало ест, иногда отказывается от еды. Сегодня ей проведут вторую операцию, почистят каналы. Как мы и предполагали, характер травм у тигрицы такой, что о выпуске в дикую природу стоит забыть, сейчас главное – ее спасение. Сейчас главное для нее – прожить 14 дней после операции", — сказал собеседник, отметив, что обычно после этого периода есть шанс на поправку.
"Если тигр зацепится за жизнь, его нужно будет передавать в систему зоопарков", — добавил Арамилев.