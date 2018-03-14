Общественники предложили ввести в РФ "ОСАГО" для владельцев бойцовых собак

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В России необходимо ввести обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев собак бойцовских пород, считает глава общероссийского движения "За реальные дела", член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков.
"Мы уже предлагали ввести так называемое ОСАГО для владельцев собак определенных пород. Смысл в том, чтобы создать систему возмещения расходов на лечения людям, пострадавшим от нападения агрессивных домашних животных", — сказал Цветков на пресс-конференции.
Он также предложил установить обязанность проходить обучение перед покупкой собак бойцовских пород, чтобы научиться правильному обращению с такими животными.