Общественники предложили ввести в РФ "ОСАГО" для владельцев бойцовых собак

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В России необходимо ввести обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев собак бойцовских пород, считает глава общероссийского движения "За реальные дела", член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков.

Последний резонансный случай с нападением бродячих собак на людей произошел в Подмосковье, где 11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружили тело мужчины, загрызенного животными. Кроме того, при нападении пострадала женщина. По данным местных властей, собак, которые, предположительно, загрызли мужчину, уже удалось поймать. Как сообщили в СК РФ, возбуждено уголовное дело о халатности.

"Мы уже предлагали ввести так называемое ОСАГО для владельцев собак определенных пород. Смысл в том, чтобы создать систему возмещения расходов на лечения людям, пострадавшим от нападения агрессивных домашних животных", — сказал Цветков на пресс-конференции.

Он также предложил установить обязанность проходить обучение перед покупкой собак бойцовских пород, чтобы научиться правильному обращению с такими животными.