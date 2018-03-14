Володин посетит Волгоград

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит с рабочей поездкой Волгоград, где проведет встречу с общественностью, в том числе с представителями социально ориентированных НКО, сообщает думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"В ходе поездки Володин осмотрит реконструированную больницу скорой медицинской помощи, которую он уже посещал в 2016 году. На сегодняшний день медучреждение, которое до этого не ремонтировалось 40 лет, почти полностью обновлено", — говорится в сообщении.

В Госдуме напомнили, что Волгоградская область входит в регион, от которого Володин был избран депутатом.

В сообщении также отмечается, что в ходе своей рабочей поездки спикер Госдумы "встретится с общественностью области, в том числе с представителями социально ориентированных НКО".

"Вячеслав Володин обсудит с участниками встречи вопросы развития социальной сферы, здравоохранения, а также вопросы реализации послания президента Федеральному собранию", — отметили в нижней палате парламента.