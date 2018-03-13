МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Дагестане с представителями общественности республики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства отдельно подчеркнул, что специально перед совещанием с руководством Дагестана приехал к простым жителям, чтобы обсудить с ними актуальные проблемы.

"Во встрече с главой государства приняли участие представители общественности, в частности, из Ботлихского и Цумадинского районов Дагестана. Многих из них Путин встречал в 2000-х годах, когда посещал республику после операции по борьбе с террористами", — уточнил он.

"Путин сказал, что позднее сегодня на совещании имеет ввиду обсудить вопросы развития Дагестана, актуальные проблемы и первоочередные задачи, но специально решил сначала побеседовать с теми, кого он давно знает, а не с чиновниками, с рядовыми жителями республики, которые любят свою землю и которые на деле доказали, что готовы в трудный момент подставить плечо и Дагестану, и России в целом, которые лучше всего знают проблемы и чувствуют их на земле", — сказал Песков.

Президент также рассказал, что давно хотел вновь посетить Ботлих, но погода не позволила ему это сделать, поскольку сегодня в этом районе был туман. Собеседники ответили, что они рады встретиться с Путиным и в Махачкале.