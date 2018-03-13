На Ямале морж вмешался в работу вахтовиков

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе морж вмешался в работу вахтовиков. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

На ролике видно, как морж некоторое время разглядывает вахтовиков, а затем опускается обратно в воду.

По словам автора записи Александра Игнатова, животное неожиданно для рабочих выплыло подышать воздухом. "Мы лунки делаем не ему, а себе — для съемки дна, измерения осадка ила. А он работать мешает", — пошутил Александр.

Днем ранее стало известно, что в том же поселке появился белый медведь. Он прошелся среди вагончиков вахтовиков и пытался проникнуть в один из них.