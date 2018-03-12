На Ямале белый медведь забрел в поселок вахтовиков

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В сети появилось видео, на котором показано, как мужчины пытаются выгнать белого медведя из вахтового поселка на Ямале.

Хищник неожиданно появился в поселке Сабетта на берегу Обской губы, сообщает информагентство "Север-пресс". Он прошелся среди вагончиков вахтовиков и пытался проникнуть в один из них.

Как можно понять из комментариев автора видео, медведя привлек запах еды. После неудачных попыток отогнать животное с помощью громких звуков одному из мужчин пришлось выйти на улицу и пригрозить хищнику лопатой. Только это заставило медведя ретироваться.