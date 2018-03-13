В Совфеде поддержали идею запретить трансгендерам менять пол в документах

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал инициативу Съезда родителей России, которые предложили законодательно запретить трансгендерам менять пол в паспорте и других официальных документах.

Ранее RT сообщил, что в России предлагают законодательно запретить трансгендерам менять пол в паспорте и других официальных документах. Как отмечается, соответствующая инициатива содержится в проекте резолюции Съезда родителей России. Саму резолюцию планируется направить в течение ближайших двух недель в администрацию президента и профильные ведомства.

По мнению организаторов съезда, отсутствие такого запрета может привести к увеличению числа желающих сменить пол россиян, что в перспективе вызовет подрыв традиционных ценностей. Кроме того, отсутствие запретительных законодательных норм может привести к легализации однополых браков в России.

"Такая инициатива оправдана, я считаю, что родительское сообщество правильно бьет тревогу и акцентирует внимание на этом вопросе", — сказал Рязанский РИА Новости во вторник.

Он отметил, что отсутствие таких запретов может привести к подрыву национальных ценностей и традиций.

"Представьте, что в семье есть папа и мама, и вдруг папа решил стать мамой. Как это объяснить ребенку?" — сказал парламентарий.

Кроме того, подобная ситуация, когда в семье две мамы или два папы, негативно скажется на отношении к ребенку в школе в плане постоянного внимания со стороны одноклассников, полагает законодатель.

"В случае поступления соответствующего законопроекта в парламент будем всесторонне обсуждать документ с учетом всех аспектов законодательства", — заключил Рязанский.