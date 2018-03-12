Минтруд объяснил существенное повышение зарплат бюджетников

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Повышение зарплат бюджетников связано с достижением показателей, заложенных в "майских указах" президента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Ранее СМИ сообщали, что в нескольких научных учреждениях и больницах в последние три месяца значительно выросли зарплаты.

"Вышли на нормальное исполнение указов, начиная с января, как и должно быть… В прошлом году по этим категориям, по которым должно было быть 200, мы должны были достичь в четвертом квартале около 180%", — сказал министр.

"Майские указы" — программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность президента. В программе содержались параметры, на которые экономика страны должна выйти в ближайшие годы.

В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на местные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа продлили до 2018 года.

В недавнем послании Федеральному собранию Путин еще раз поднял тему роста зарплат бюджетников. Президент поблагодарил медиков и педагогов "за сложный и такой нужный труд" и призвал не снижать темпы роста их доходов.