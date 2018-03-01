Зарплаты в бюджетной сфере должны расти, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Зарплаты работников бюджетной сферы в России должны расти и дальше, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер "за сложный и такой нужный труд". Он отметил, что на этих людях держится очень и очень много, так же, как и на учителях, воспитателях, работниках культуры, и они, по словам президента, должны получать достойную заработную плату. Глава государства напомнил, что многое было сделано в ходе реализации майских указов 2012 года.

"Должен сказать, что есть какие-то недовыполнения, нов целом, как бы высоко ни были подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было результатов, которые мы имеем сегодня. Амбициозные задачи нужно ставить всегда", — сказал Путин.

"Здесь нельзя отступать от уже достигнутых рубежей. Я имею в виду уровень заработной платы. Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же как и качество работы, и уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей", — сказал президент

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>