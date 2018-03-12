МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Шестьдесят пять процентов москвичей чувствуют себя в безопасности. По динамике снижения уровня преступности российская столица занимает одно ведущих мест в мире, в Москве все меньше ДТП и чрезвычайных происшествий. Это результат развития системы видеонаблюдения и уличного освещения, работы правоохранительных органов и экстренных служб.

Но на безопасность может влиять и сама городская среда. Об этом пока мало говорят в России, однако в Москве уже применяются практики, эффективность которых подтверждается мировым опытом. РИА Новости разбирается, по какому проекту создаются изначально безопасные улицы и как ширина тротуара сказывается на числе краж.

Что стоит за чувством безопасности

Москва в последние годы превращается в один из самых безопасных мегаполисов мира. Об этом неоднократно заявляли городские власти, и их слова подтверждают международные рейтинги, а также статистика. По информации официального сайта мэра Москвы, в 2017 году в столице на 38% уменьшилось число разбойных нападений, на 36% — грабежей, на 7% — тяжких и особо тяжких преступлений. Сокращается число угонов и случаев хулиганства. По данным социологов, 65% москвичей считают город безопасным. В 2013 году об этом говорили только 30% горожан.

В городе работают 160 тысяч камер видеонаблюдения, информация с которых поступает в Единый центр хранения и обработки данных, а также системы фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Большое внимание уделяется профилактике ДТП с помощью ограничения скоростного режима, оптимизации ширины проезжей части и так далее. Проводится масштабная кампания по прокладке подземных кабельных линий, которые заменяют воздушные ЛЭП, повышают устойчивость энергосистемы к погодным катаклизмам и минимизируют риски несчастных случаев. Все эти механизмы понятны, их эффективность очевидна.

Однако безопасность можно повышать и посредством современных способов проектирования городской среды, сразу создавая безопасные улицы.

Вместо заборов и патрулей

Западные криминалисты изучают влияние городской среды на безопасность с 1960-х. Именно тогда возник термин crime prevention through environmental design, или "профилактика правонарушений посредством дизайна городской среды". В 1960-х в США продолжался послевоенный экономический подъем, возрождались пострадавшие во время Великой депрессии территории, власти боролись с сегрегацией городских районов.

Довольно быстро, впрочем, об этом направлении забыли и вновь заговорили о проектировке изначально безопасных улиц лишь в новом веке, когда Запад окончательно разочаровался в автомобилях, и власти городов при дизайне территории стали отдавать приоритет пешеходам и велосипедистам. В некоторых городах даже создали специальные консультативные органы для разработки методов "пассивной" безопасности на улицах, без заборов и полицейских патрулей.

"В Нью-Йорке, к примеру, ввели принцип нулевой терпимости ко всем видам правонарушений, даже самым мелким, в Лондоне действует такая структура, как Crime prevention design advisors (CPDA) и так далее", — рассказала РИА Новости руководитель проектов КБ "Стрелка" Яна Козак.

Четыре главных принципа

В городах США, Великобритании, Канады и Европы очень быстро сформулировали ряд эффективных принципов городского дизайна, существенно повышающих безопасность в городах. Как отметила Козак, из них можно выделить четыре основных.

Первое — это четкие границы территорий. Горожанам необходимо понимать, где заканчивается улица и начинается двор, где проходит граница между общественным и приватным пространством.

Второй принцип, напрямую связанный с первым, — доступ к территориям. Кроме того что границы должны быть легко распознаваемы, нужно и некоторое формальное ограничение доступа. Это не означает, что надо городить заборы. Мировая практика показала, отметила собеседница РИА Новости, что даже ступенька, другое мощение или полоса кустарника вполне действенны: у прохожего возникает ощущение, что территория чья-то (или, наоборот, общая) и вести себя на ней нужно соответственно.

Оба эти принципа учитывались в Москве при реализации программы комплексного благоустройства городских территорий, реконструкции пешеходных зон, скверов и других общественных пространств.

Третий важный момент — повышение социального контроля за безопасностью. Улица или сквер безопасны, если все люди там видят друг друга. Обзору не должны мешать огромные глухие торговые павильоны, гаражи, неухоженные кусты или деревья. "Просматриваемость — это существенно. Человек видит, что дальше находится по его маршруту, понимает, что никто не выскочит из-за угла. Это создает чувство комфорта и защищенности", — отмечает Козак. Важна и открытость витрин. Мировая практика показывает, что когда между человеком, пьющим кофе в ресторанчике, и прохожим на улице есть визуальный контакт, это повышает их взаимное спокойствие.

И последний принцип — уход за территорией. Любое грязное, заброшенное место всегда воспринимается как потенциально небезопасное и на самом деле, как установили специалисты, притягивает опасность.

Рецепт безопасного города

Таким образом, можно выделить ряд проверенных приемов, часть которых уже применяют в столице и других российских городах.

Первое — это усиление уличного освещения и его равномерность. В Москве эта работа ведется планомерно.

"С 2010 года Москва по ночам стала на 40% светлее, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — В 2018 году подсветкой оборудуют еще порядка 400 объектов, а на набережных Москвы-реки установят дополнительные торшеры и фонари".

Следующий эффективный метод — расширение тротуаров. "В Бирмингеме, который страдал от большого числа карманных краж, провели эксперимент. Расширили тротуары и хорошо осветили торговые и пешеходные улицы, где был большой пешеходный поток, — приводит пример Яна Козак. — Людям стало просторнее, и уровень уличных краж снизился на 70%".

Важные объекты, которые легко могут повредить вандалы, такие как остановочные павильоны, малые архитектурные формы, необходимо размещать так, чтобы они были видны со всех сторон. Это повышает социальный контроль за их сохранностью. Действенность этого метода подтвердили, к примеру, в Лос-Анджелесе. Кроме того, во всем мире на остановках общественного транспорта устанавливают видеокамеры, в том числе и фальшивые. В Москве действует 160 тысяч камер видеонаблюдения. В 2017 году с их помощью было раскрыто 3085 преступлений, более половины — кражи.

"Если вернуться к теме социального контроля, то еще один способ, который в Москве закрепили в стандартах благоустройства, — низкие кустарники и высокая крона деревьев, — рассказала эксперт. — Так, в любом парке, на любой площади ты видишь всю территорию вокруг. В Великобритании это назвали "правилом три на семь", то есть кустарники должны заканчиваться на высоте трех футов, а крона деревьев начинаться на семи (примерно 91 и 213 сантиметров. — Прим. ред.)". Подобный подход к озеленению помогает достигнуть баланса между хорошим благоустройством и безопасностью, подчеркнула Козак.

Важный вопрос, которым еще только предстоит заняться в Москве, — превращение пустырей во временные парки, сады и общественные пространства. "В Нью-Йорке сейчас реализуется большая программа по развитию городских садов. Горожанам разрешают везде сажать деревья и кустарники: на пустырях, крышах. И освоение пустующих территорий также влияет на безопасность", — отметила она.

Этому направлению уделяется большое внимание не только в США. Например, в канадской провинции Онтарио. Там в районах, где избавились от пустырей, преступность упала на треть. Похожая программа обустройства парков по месту жительства действует и в Москве.

"С 2010 года число организованных озелененных территорий в городе выросло более чем в три раза, — подчеркнул заммэра Петр Бирюков. — Сегодня в городе их насчитывается уже 492".

Наконец, на улицах станет безопасно, если они будут оживленными 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Первый анализ эффектов благоустройства в Москве, проведенный КБ "Стрелка" совместно с партнерами, показывает, что такой тренд уже возникает. На благоустроенных улицах значительно — в среднем на 23% — увеличилось число пешеходов, в соцсетях публикуется больше фотографий, сделанных в темное время суток. Все это, как и исследования социологов, подтверждает эффективность изменений.

Но, как показывает мировая практика, полностью эффект проявится в будущем. Обычно на это уходит от трех до шести лет, подчеркивают эксперты.