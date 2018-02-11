Ночная Москва за восемь лет стала светлее на 40%

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Около 400 объектов оборудуют в Москве архитектурно-художественной подсветкой в 2018 году, в том числе на набережной Москвы-реки по просьбам жителей установят фонари и торшеры, рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он добавил, что ночная Москва стала с 2010 года светлее на 40%.

"По просьбам горожан фонари и торшеры получат набережные Москвы-реки. В 2017 году осветили левый берег от "Москвы-Сити" до Таганки на протяжении 17 километров. В этом году (подсветку) получат порядка 400 объектов", — рассказал Бирюков в интервью газете "Вечерняя Москва".

По его словам, с каждым годом количество элементов подсветки в столице растет: за семь лет 18 тысяч жилых дворов были оборудованы 84 тысячами световых объектов, освещение появилось на 1,5 тысячах спортивных и детских площадок.

Как заметил заммэра, с 2010 года столица стала светлее ночью на 40%. "За это время дополнительным наружным освещением оборудовали порядка 17 тысяч объектов", — сказал он.