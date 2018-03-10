Московским водителям посоветовали быть осторожней на дорогах из-за снега

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Выпадение снега ожидается в Москве в субботу, водителям рекомендуется быть острожными на дорогах, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.
"Сегодня в городе ожидается выпадение осадков в виде снега. Согласно данным Гидрометцентра России, снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около три сантиметра снега", — говорится в сообщении.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы советует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резкого торможения. Также ведомство напоминает автомобилистам проверить работу тормозной системы своих транспортных средств.
Пешеходам инспекция советует использовать светоотражающие элементы, передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть по пешеходным переходам.