Московским водителям посоветовали быть осторожней на дорогах из-за снега

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. Архивное фото

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Выпадение снега ожидается в Москве в субботу, водителям рекомендуется быть острожными на дорогах, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

"Сегодня в городе ожидается выпадение осадков в виде снега. Согласно данным Гидрометцентра России, снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около три сантиметра снега", — говорится в сообщении.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы советует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резкого торможения. Также ведомство напоминает автомобилистам проверить работу тормозной системы своих транспортных средств.

Пешеходам инспекция советует использовать светоотражающие элементы, передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть по пешеходным переходам.