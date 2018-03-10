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Общество

В митинге КПРФ в Москве приняли участие около 700 человек

12:4910.03.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастница митинга За честные и чистые выборы! в Москве. 10 марта 2018Участница митинга За честные и чистые выборы! в Москве. 10 марта 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Около 700 человек пришли на согласованный митинг в поддержку Коммунистической партии РФ в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО Клевер в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018
© РИА Новости
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Митинг КПРФ "За честные и чистые выборы" прошел в субботу в центре столицы на Площади Революции. Перед собравшимися выступили кандидат в президенты РФ Павел Грудинин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По словам организаторов, в митинге заявлено участие 5 тысяч человек.

"На Площади революции в Москве завершился согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии приняли участие около 700 человек", — говорится в сообщении главка МВД.

Отмечается, что порядок на митинге обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, нарушений не допущено.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в бюллетене.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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12.1.66
Дурят народ.... Какие честные выборы они хотят? Брехуны.... Хотя бы своего кандидата научили не врать и не рвать....
14:14
10.03.2018
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