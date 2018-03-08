"Вонь ужасная, дышать нечем". Как подмосковный город сражается с помойкой

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. Режим чрезвычайной ситуации введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области. Местные жители говорят, что уже несколько недель в окрестностях гигантской помойки невозможно дышать, дети жалуются на аллергию и сыпь, астматикам не хватает кислорода. В начале марта в Волоколамске прошел митинг с участием нескольких тысяч человек. РИА Новости разбиралось в причинах экологического бедствия.

Томные нотки привокзального сортира

"Свалке нет!", "Долой помойную мафию", "Волоколамск не город мусорной славы" — лозунги масштабного митинга в Волоколамске. Акция собрала около 5 тысяч человек, при том что в городе проживает 20 тысяч человек. Митингующие требовали закрыть свалку, отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, также протестовали против строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов.

Помойка на полигоне "Ядрово" отравляет жизнь местным жителям с весны прошлого года, ситуация резко ухудшилась в феврале. В начале месяца сюда перераспределили потоки отходов, которые ранее принимал полигон "Куарцево" под Наро-Фоминском. В конце февраля в "Ядрово" произошли выбросы свалочного газа, содержавшего ядовитые вещества — хлор, сероводород, диоксид азота. При этом МЧС провело мониторинг состояния атмосферного воздуха, но загрязнений и превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружило. Однако управление Роспотребнадзора по Московской области подтвердило, что предельные нормы сероводорода превышены в 2,5 раза.

Жители Волоколамска активно обсуждают сложившуюся ситуацию в соцсетях, делятся информацией о направлении ветра, чтобы знать, какие окна и двери лучше закрыть. "Люди скотчем заклеивают даже замочные скважины. У детей — аллергическая сыпь, астматики задыхаются. Очень много обращений в больницы по поводу отравлений", — рассказал РИА Новости один из организаторов митинга Артем Любимов.

"С утра ребенка вела в сад (район Холмогорка) — вонь ужасная, дышать нечем. Неужели так и ничего не сделают?" — пишет одна из пользовательниц соцсети. "Скоро все будем в противогазах ходить! Это взрослым невыносимо, а каково детям? Может, выйдем на следующий митинг в противогазах?" — задает вопрос другой житель города. "Какие у нас "сногсшибательные" ароматы! Помойник заставит вас вспомнить всю употребленную пищу, засвалочник навеет томные нотки привокзального сортира, тухлятник приправлен жженой пластмассой подъездных перил, опаленных гопниками, вершина обоняния — хлора обыкновенная. Именно она так приятно жжет полость рта", — иронизирует еще один житель города.

Команда "Газы!"

О режиме чрезвычайной ситуации корреспонденту РИА Новости сообщила советник главы Волоколамского района Ксения Кирьянова. "Он введен, но не на территории района, а только на полигоне", — подчеркнула она, отметив, что пока неясно, на какой срок.

6 марта ситуация в Волоколамском районе обсуждалась на расширенном заседании правительства Московской области. "Тема чувствительная, — обратился губернатор Андрей Воробьев к министру экологии Александру Когану. — Местные жители обеспокоены выбросами вредных веществ в атмосферу, неприятными запахами. Нам нужна "дорожная карта" мероприятий, которые предотвратят негативные явления и экологическую катастрофу. Разберитесь во всем, а затем доложите нам и жителям".

Глава министерства экологии осмотрел полигон и встретился с жителями. В результате решили создать штаб по экстренной дегазации свалки и пересыпке ее тела грунтом.

Чиновники также установили систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. По предписанию областного министерства руководство полигона обязано организовать систему сбора и термического обезвреживания свалочного газа. "Мы контролируем ситуацию на "Ядрово" и знаем, что нужно делать. В ближайшее время будет готова "дорожная карта" мероприятий по ликвидации негативного воздействия полигона, подвезут дополнительный грунт для пересыпки тела. Организуем также систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Уже пригласили проектировщиков, которые представят предложения по рекультивации первой карты и дегазации всего полигона", — прокомментировал руководитель ведомства Коган.

Чиновник уточнил, что сейчас на полигоне работает группа специалистов, снабженных тепловизорами, которая определит точки выброса свалочного газа. Он подчеркивает, что в связи с жалобами власти решили перенести сроки монтажа системы дегазации полигона с 2020-го на 2018 год.

Лыжи, санки и помойка

Ситуация в Волоколамске далеко не уникальна для Подмосковья. В июне прошлого года жители Балашихи жаловались президенту России Владимиру Путину на запах с полигона "Кучино". По их словам, мусор постоянно горел, из-за чего в районе нечем было дышать. Отмечалось, что свалку площадью 50 гектаров видно даже из космоса. Президент поручил немедленно разобраться с вопросом, и помойку срочно закрыли.

В результате количество жалоб жителей подмосковной Балашихи на неприятный запах сократилось более чем в 15 раз. Однако в конце 2017 года на юго-востоке Москвы и в области был зафиксирован выброс сероводорода. МЧС назвала его источником то же "Кучино", областные власти эту версию опровергли. Губернатор Московской области пообещал начать рекультивацию "Кучино" в конце марта. По его словам, на месте полигона будет создана горнолыжная, саночная или прогулочная трасса. Без ответа, однако, остается другой вопрос: что мешает чиновникам принимать меры до того, как на критическую ситуацию им укажут митингующие граждане или президент?