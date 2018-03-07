В Волоколамском районе готовятся ввести режим ЧС из-за мусорного полигона

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Власти Волоколамского района Подмосковья готовят документы для введения режима чрезвычайно ситуации из-за полигона "Ядрово", сообщила РИА Новости советник главы района Ксения Кирьянова.

Ранее от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона.

"Готовятся документы (для введения режима ЧС)… наверное, (произойдет) в течение сегодняшнего дня", — отметила Кирьянова.

Ранее в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта. На месте планируется создать систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха.

Вместе с тем, МЧС уже провело мониторинг состояния атмосферного воздуха по обращениям граждан и не обнаружило угрозы для местных жителей. По результатам экспресс-исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.