Россия в 2022 году примет чемпионат профессионального мастерства EuroSkills

САМАРА, 7 мар — РИА Новости. Европейский чемпионат профессионального мастерства EuroSkills в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков.

"Генеральная ассамблея EuroSkills приняла решение о том, что чемпионат 2022 года, европейский, пройдет в России — в городе Санкт-Петербург. Наша заявка поддержана, с участием Ленинградской и Новгородской областей", — сказал Песков, выступая в среду на наблюдательном совете АСИ.

EuroSkills — это масштабные европейские соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, но устраивать чемпионаты среди европейских команд стали только с 2008 года. Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Национальная сборная России заняла почетное 1-е место в общекомандном зачете, завоевав пять медалей и 11 медальонов за профессионализм.