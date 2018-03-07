Санкт-Петербург примет чемпионат EuroSkills в 2022 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Санкт-Петербург получил право на проведение чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году, сообщил пресс-секретарь губернатора города Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

"Генеральная ассамблея Worldskills Europe единогласно проголосовала за Петербург как столицу чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году. Заявку города представил в Будапеште губернатор #спб Г.Полтавченко", — написал Кибитов в Twitter.

Официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Полтавченко в настоящее время находится с рабочим визитом в Будапеште, где также принимает участие в заседании генеральной ассамблеи WorldSkills Europe.

Ранее сообщалось, что комиссия WorldSkills Europe в феврале проверяла готовность Санкт-Петербурга к проведению чемпионата EuroSkills в 2022 году.

EuroSkills — это масштабные европейские соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, но устраивать чемпионаты среди европейских команд стали только с 2008 года.