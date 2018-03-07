Роспотребнадзор сообщил об эпидемии ОРВИ и гриппа в 24 регионах

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор зафиксировал вспышку ОРВИ и гриппа в 24 субъектах РФ, сообщается на сайте ведомства.

"По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 24 субъектах Российской Федерации. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту Российской Федерации зафиксировано в четырех городах Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди детей до 2 лет порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 12 субъектах страны, от 3 до 6 лет — в 16 субъектах, от 7 до 14 лет — в 17 субъектах, среди лиц старше 15 — в 18 субъектах.

Также, по данным Роспотребнадзора, в Албании, Люксембурге, Чехии, Дании, Германии, Венгрии, Словакии, Швеции, Украине и Косово зарегистрирована высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа, в 25 странах Европы — средняя, в 11 — низкая интенсивность. Отмечается, что большинство тяжелых случаев, зарегистрированных в европейских странах в этом сезоне, вызваны гриппом B и встречаются у лиц старше 15.