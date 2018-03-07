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Общество

Старикам здесь не место. Как пенсионеров мучили в "уральском Бухенвальде"

08:0007.03.2018
(обновлено: 08:09 07.03.2018)
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© RuptlyПостоялец пермского дома престарелых МарияПостоялец пермского дома престарелых Мария
© Ruptly

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. Гематомы, синяки и кровоподтеки — в пермском доме престарелых "Мария" за пенсионерами должны были ухаживать, а на самом деле их с изощренной жестокостью истязали. Суд закрыл приют на 90 суток, возбуждено уголовное дело. Эксперты обращают внимание на то, что в России появляется все больше частных пансионатов для пожилых людей, однако у государства практически нет рычагов для контроля за ними. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Просто "Мария"

Проверка частного приюта в Перми началась после жалобы родственника одного из постояльцев. Он рассказал, что в пансионате беспомощных стариков бьют и привязывают к кроватям. Кроме того, сообщил, что многие страдают от обезвоживания. Скважина, откуда берут питьевую воду, находится рядом с канализацией. По сути, людей поили технической водой.

После обращения в приют приехали сотрудники краевого министерства социального развития, Минздрава, Следственного комитета, прокуратуры, Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Увиденное шокировало чиновников и силовиков. На руках пенсионеров были следы от веревок, кровоподтеки и гематомы. Предположительно, персонал привязывал постояльцев, чтобы с ними было меньше хлопот. На теле одного пожилого мужчины медики нашли синяки неустановленного происхождения. Постояльцы свидетельствовали, что им заклеивали рот, чтобы они не шумели. Помимо этого, стариков явно не баловали едой — они худые как спички.

Кровати также не соответствовали нормам САНПиНа. По словам очевидцев, бабушки и дедушки лежали не на матрасах, а на листах утеплителя. Нескольким пенсионерам потребовалась срочная медицинская помощь. Здание дома престарелых также вызвало ряд вопросов, оно не было приспособлено для содержания пожилых людей и в любой момент могло стать "братской могилой".

В ходе проверки в пансионате были обнаружены тела двух умерших постояльцев. Уполномоченный по правам человека Пермского края Павел Миков подтвердил РИА Новости, что "смерти произошли на фоне ужасных условий жизни". Накрытый труп одной женщины лежал в общей комнате с неходячими больными…

© RuptlyВ пермском доме престарелых "Мария"
© Ruptly
В пермском доме престарелых "Мария"

Старость не радость

Всего в доме престарелых содержалось 45 человек. Сотрудники пансионата в свое оправдание говорят, что сиделок на всех не хватало, поэтому приходилось прибегать к крайним мерам. На сайте приюта тем временем совершенно другая картинка: "Подопечные и социальные работники живут одной большой семьей, где всегда найдется место для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию". На странице пансионата в соцсети две записи. "В пансионате [пожилым] оказывают не только необходимый уход, но развлекают, читают книги", — говорится в описании к одной из фотографий. Потенциальных клиентов завлекали и ценами, которые "приятно удивляют", — за месяц проживания в доме престарелых просили 25 тысяч рублей. На сайте "Марии" указан телефон директора, но сейчас по этому номеру никто не отвечает.

Житель дома-интерната для престарелых. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сразу после проверки всех постояльцев вывезли в госучреждения. В это время произошел отдельный скандал — в приют приехал адвокат владельца дома престарелых и попытался помешать судебным приставам. Он жаловался на нарушение договора на оказание социальных услуг, но пенсионеры все же сменили местоположение.

Девять пожилых людей попали в Пермский геронтопсихоневрологический центр. "Мы зафиксировали гематомы в локтевых сгибах, в области живота и лодыжек. К нам доставили людей в лежачем состоянии, но через пару дней они уже начали ходить, активно кушать, общаться. Из этого мы сделали вывод, что прикованы к кровати они были не сами по себе, а в результате употребления медикаментов. Проще говоря, их пичкали успокоительным, чтобы не мешали. Клиенты утверждают, что в доме престарелых их "много лечили", то есть давали какие-то таблетки", — рассказал РИА Новости сотрудник центра.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья". Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Глава СК взял расследование на контроль.

© RuptlyЗдание пермского дома престарелых "Мария"
© Ruptly
Здание пермского дома престарелых "Мария"

"Рассвет" на закате

"Мария" не первый "отличившийся" приют. В конце прошлого года резонанс получила история о том, в каких условиях содержатся старики частного дома престарелых в деревне Афонино на севере Пермского края. Как сообщали местные СМИ, его основательница присваивала пенсии постояльцев. В жилых помещениях отсутствовали туалеты — для личных нужд инвалиды и пожилые использовали ведра. "Проживающие больны педикулезом, имеют пролежни, в жилых помещениях нет санитарных комнат, постельное белье либо отсутствует, либо ветхое и грязное", — констатировали тогда в министерстве соцразвития Пермского края.

Руки пожилой женщины
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Только на территории Пермского края несколько десятков частных приютов. Понятно, что в большинстве из них действительно заботятся о пожилых, но другие существуют исключительно для того, чтобы наживаться на беспомощности стариков. У государства на сегодняшний день нет механизмов контроля за деятельностью таких учреждений.

"Дома престарелых сейчас не обязаны входить в официальный реестр поставщиков социальных услуг. В отличие от государственных организаций они освобождены от необходимости лицензировать свою деятельность. В результате у нас сформировался стихийный и никому не подконтрольный рынок. Ни один государственный орган не имеет права провести экспертизу очередного открывающегося дома престарелых! Проверка возможна только после жалоб постояльцев или их родственников. В связи с этим мы выходим на федеральный уровень с предложением сделать обязательным внесение приютов в реестр поставщиков социальных услуг", — объясняет суть проблемы Павел Миков.

Разрушенная квартира
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Он добавляет, что жалобы на приют "Мария" уже поступали в 2017 году, тогда провели проверку. Однако владелец пансионата отделался легким испугом: просто сменил адрес, и дом престарелых переехал. В результате представления, внесенные тогда прокуратурой, не были исполнены. Для новой проверки требовались новые жалобы, которые поступили только в феврале. После истории с "уральским Бухенвальдом" власти Пермского края намерены отслеживать работу приютов, не входящих в официальный реестр.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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natasha.alimova
Ничему не удивляюсь: при нынешней власти возможно все.
08:29
07.03.2018
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