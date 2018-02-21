В Перми возбудили дело против владельцев частного дома престарелых

ПЕРМЬ, 21 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении организаторов пермского приюта "Мария", которые содержали пожилых людей в ненадлежащих условиях, сообщил уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков.

Многочисленные нарушения, создающие угрозу для жизни и здоровья людей, были выявлены в начале года при посещении учреждения сотрудниками регионального министерства социального развития, полиции, Роспотребнадзора и прокуратуры. Межведомственная проверка была организована после жалобы родственника одного из постояльцев дома престарелых.

"По фактам, вскрывшимся при посещении учреждения сотрудниками краевого минсоцразвития и прокуратуры, в отношении организаторов приюта "Мария" возбуждено уголовное дело, прокуратурой подано заявление в суд о приостановлении деятельности приюта", — заявил Миков на специально созданном совещании, не уточнив статью дела.

В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили следствие по делу. Комментарием СУСК РФ по краю РИА Новости пока не располагает.

По мнению омбудсмена, основной причиной появления нарушений в приюте стало отсутствие контроля со стороны правоохранительных органов и ведомств — не имея юридического статуса, частные дома престарелых "не попадают в поле зрения надзорных органов".

В прошлом году по ходатайству омбудсмена был закрыт один приют в Перми, в конце года были обнаружены нарушения в частном приюте в деревне Афонино. "В начале 2018 года несколько смертей на фоне ужасных условий жизни в приюте "Мария", — добавил Миков.

В министерстве социального развития РИА Новости подтвердили, что приют "Мария" является частным, однако в уставе учреждения задекларировано оказание социальных услуг стационарного типа, что "накладывает дополнительные законодательные требования в виде штатного врача" и других.

По итогам совещания участники встречи договорились о разработке алгоритма межведомственного взаимодействия по выявлению организаций, оказывающих социальные услуги и не входящих в официальный реестр. Кроме того, при министерстве социального развития Пермского края будет создана постоянно действующая рабочая группа по мониторингу и оценке риска жизни и здоровья граждан, находящихся в подобных учреждениях, и соблюдению их прав.