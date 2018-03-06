Проходчики тоннеля метро в Петербурге приостановили работу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Несколько десятков рабочих "СМУ-11 Метрострой", которые ведут проходку тоннеля от станции метро "Театральная" до "Горного института" в Санкт-Петербурге, во вторник приостановили работу из-за задержки заработной платы, сообщил РИА Новости один из сотрудников предприятия.

"Часть утренней смены сегодня приостановила работу согласно статье 142 Трудового кодекса РФ. Она звучит примерно так, что в случае задержки заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты заработной платы. У некоторых наших сотрудников задолженность по выплате зарплаты с сентября 2017 года", — рассказал он.

Собеседник агентства также сообщил, что сегодня сотрудникам поступила зарплата за ноябрь 2017 году.

Комментарием руководства предприятия РИА Новости пока не располагает.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАО "Метрострой", официального уведомления об остановке работ на шахте № 574 компания не получала, однако в компании известно, что проходка тоннеля остановлена утром 6 марта.

"Ситуация с задержкой выплаты заработной платы работникам ЗАО "СМУ-11 Метрострой" связана с тем, что счета данной подрядной организации арестованы по требованию налоговой инспекции. Таким образом, вся деятельность компании заблокирована. ОАО "Метрострой" не имеет права вмешиваться во внутрихозяйственную деятельность подрядной организации, однако держит на контроле данную ситуацию и делает все возможное, чтобы строительство объектов, на которых задействовано ЗАО "СМУ-11 Метрострой", велось безостановочно и в безопасном режиме", — сообщили в ОАО "Метрострой".

В компании также отметили, что в случае, "если данная подрядная организация по той или иной причине не сможет выполнять договорные обязательства, ОАО "Метрострой" произведет замену подрядчика".

По имеющейся у ОАО "Метрострой" информации, к решению вопроса выплаты заработной платы сотрудникам ЗАО "СМУ-11 Метрострой" привлечены Государственная трудовая инспекция Санкт-Петербурга, прокуратура Санкт-Петербурга, Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что следственные органы в Санкт-Петербурге в ноябре 2017 ода возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 719 миллионов рублей. Морозову предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ЗАО "СМУ-11 Метрострой" задействовано в настоящее время на строительстве станции "Дунайская" Фрунзенско-Приморской линии, а также станции "Театральная" и перегонного тоннеля на участке "Театральная" — "Большой проспект" Лахтинско-Правобережной линии.