РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Проходчики тоннеля метро в Петербурге приостановили работу

13:4506.03.2018
(обновлено: 14:16 06.03.2018)
225893
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкРабочая метрополитена осматривает пути. Архивное фотоРабочая метрополитена осматривает пути. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Несколько десятков рабочих "СМУ-11 Метрострой", которые ведут проходку тоннеля от станции метро "Театральная" до "Горного института" в Санкт-Петербурге, во вторник приостановили работу из-за задержки заработной платы, сообщил РИА Новости один из сотрудников предприятия.

Прохожие у здания главного офиса ОАО Метрострой в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Главу "СМУ-11 Метрострой" задержали по подозрению в неуплате налогов

"Часть утренней смены сегодня приостановила работу согласно статье 142 Трудового кодекса РФ. Она звучит примерно так, что в случае задержки заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты заработной платы. У некоторых наших сотрудников задолженность по выплате зарплаты с сентября 2017 года", — рассказал он.

Собеседник агентства также сообщил, что сегодня сотрудникам поступила зарплата за ноябрь 2017 году.

Комментарием руководства предприятия РИА Новости пока не располагает.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАО "Метрострой", официального уведомления об остановке работ на шахте № 574 компания не получала, однако в компании известно, что проходка тоннеля остановлена утром 6 марта.

Начальник ГУП Петербургский метрополитен Владимир Гарюгин во время пресс-конференции у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Адвокат рассказал, зачем главе метро Петербурга предъявили новое обвинение

"Ситуация с задержкой выплаты заработной платы работникам ЗАО "СМУ-11 Метрострой" связана с тем, что счета данной подрядной организации арестованы по требованию налоговой инспекции. Таким образом, вся деятельность компании заблокирована. ОАО "Метрострой" не имеет права вмешиваться во внутрихозяйственную деятельность подрядной организации, однако держит на контроле данную ситуацию и делает все возможное, чтобы строительство объектов, на которых задействовано ЗАО "СМУ-11 Метрострой", велось безостановочно и в безопасном режиме", — сообщили в ОАО "Метрострой".

В компании также отметили, что в случае, "если данная подрядная организация по той или иной причине не сможет выполнять договорные обязательства, ОАО "Метрострой" произведет замену подрядчика".

По имеющейся у ОАО "Метрострой" информации, к решению вопроса выплаты заработной платы сотрудникам ЗАО "СМУ-11 Метрострой" привлечены Государственная трудовая инспекция Санкт-Петербурга, прокуратура Санкт-Петербурга, Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. архивное фото
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
В Петербурге оставили под стражей предполагаемого анархиста-террориста

Ранее сообщалось, что следственные органы в Санкт-Петербурге в ноябре 2017 ода возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 719 миллионов рублей. Морозову предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ЗАО "СМУ-11 Метрострой" задействовано в настоящее время на строительстве станции "Дунайская" Фрунзенско-Приморской линии, а также станции "Театральная" и перегонного тоннеля на участке "Театральная" — "Большой проспект" Лахтинско-Правобережной линии.

Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Iyrist.n
Что разрешено-то не запрещено. Хозяин может не платить за работу, если посчитает нужным. Может он хочет новый самолёт купить или новую яхту. Он хозяин и законы на его стороне.
13:55
06.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена