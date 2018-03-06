В Приамурье выхаживают двух осиротевших медвежат

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мар — РИА Новости. Двух осиротевших месячных медвежат, которых оставила испуганная лесорубами медведица, выхаживают в Амурской области, сообщает региональное управление по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий.

По данным экологов, при валке леса одно из деревьев упало на берлогу, медведица сбежала в лес, а двоих маленьких медвежат забрали лесорубы. Сейчас животные находятся дома у инспектора управления по охране животного мира по Мазановскому району Сергея Сергеева.

"Медвежатам не исполнилось и месяца. Они пока совсем беспомощные. Кормим их как младенцев по часам, молоко у частника специально заказываем, детскую смесь купили. Миша и Маша спокойно идут на руки, кусаться даже не пытаются и начинают плакать совсем как человеческие малыши, если не получают свою бутылочку вовремя — то есть через каждые два часа",- приводятся в сообщении слова Сергеева.

Позже выяснилась, что медведица к берлоге не возвращалась, специалисты предполагают, что все дело в шуме, который поднялся из-за работающей техники. Сейчас сотрудники управления ищут для осиротевших животных реабилитационный центр.

Как сообщалось, в октябре в Приморском сафари-парке поселились два бурых медвежонка, они остались без матери и были прикормлены людьми в Амурской области на железнодорожном разъезде "Улагир".