17:2805.03.2018
(обновлено: 17:30 05.03.2018)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга выплатили семьям петербуржцев, погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье, по одному миллиону рублей, сообщает городской комитет по социальной политике.
Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о выплате семьям трех погибших в авиакатастрофе петербуржцев по одному миллиону рублей. На борту разбившегося самолета Ан-148 было трое жителей Петербурга — Кармалеев Борис, Бойкова Екатерина и Ильинов Евгений.
"В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 19 февраля, из резервного фонда города было выделено три миллиона рублей на предоставление материальной помощи за счет средств бюджета Санкт-Петербурга членам семей погибших. В размере по одному миллиону рублей на семью. На сегодняшний день выплаты произведены", — говорится в сообщении.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Самолет Ан-148 разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово".
На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
По благословению патриарха Кирилла люди собрались у храма Христа Спасителя, чтобы зажечь лампады в память о погибших.
Участники соборно помолились о пассажирах и членах экипажа, а также их родственниках.
Люди выстроили у подножия храма крест из 71 лампады — по числу погибших в авиакатастрофе.
В вечере памяти приняли также участие молодежный отдел Московской городской епархии и движение "Православные добровольцы".
Помимо лампад, люди принесли цветы, чтобы возложить их на ступени.
На протяжении нескольких дней добровольцы будут дежурить у храма и поддерживать огонь в лампадах.