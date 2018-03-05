В Петербурге выплатили компенсацию семьям погибших при крушении Ан-148

Цветы в память о погибших при крушении самолета Ан-148. Архивное фото

Цветы в память о погибших при крушении самолета Ан-148. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга выплатили семьям петербуржцев, погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье, по одному миллиону рублей, сообщает городской комитет по социальной политике.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о выплате семьям трех погибших в авиакатастрофе петербуржцев по одному миллиону рублей. На борту разбившегося самолета Ан-148 было трое жителей Петербурга — Кармалеев Борис, Бойкова Екатерина и Ильинов Евгений.

"В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 19 февраля, из резервного фонда города было выделено три миллиона рублей на предоставление материальной помощи за счет средств бюджета Санкт-Петербурга членам семей погибших. В размере по одному миллиону рублей на семью. На сегодняшний день выплаты произведены", — говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.