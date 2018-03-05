Грудинин пропустил церемонию в память о Сталине, организованную КПРФ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, не пришел на церемонию возложения цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены в Москве.
Организованное КПРФ мероприятие было посвящено 65-й годовщине смерти руководителя советского государства. Как сообщает корреспондент РИА Новости, в церемонии приняли участие депутаты Госдумы от КПРФ, члены партии и общественные активисты.
Ранее Грудинин назвал Сталина лучшим лидером России за последние сто лет, который вывел страну "на передовые позиции".
На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").