Врачи рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Советский и российский актер, народный артист России Валерий Гаркалин все еще находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ им. Склифосовского.

Ранее дочь артиста Ника сообщила РИА Новости, что Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких". На минувшей неделе он был переведен из экстренной реанимации в общую.

"Состояние по-прежнему тяжелое, он в общей реанимации, температура утром и вчера вечером — 37", — уточнил собеседник агентства в понедельник.

Ранее СМИ сообщали, что Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.