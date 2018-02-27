Дочь актера Гаркалина рассказала о состоянии отца

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Народный артист России Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом воспаление легких, сейчас он находится в больнице, сообщила РИА Новости дочь актера Ника.

"Он был госпитализирован с диагнозом воспаление легких, — сказала она. — Сейчас он чувствует себя лучше. Но пока останется в больнице и продолжит лечение".

Ранее в НИИ им. Склифосовского в Москве РИА Новости сообщили, что 63-летний артист находится в экстренной реанимации в тяжелом состоянии.

Гаркалин известен ролями в таких фильмах, как "Детки напрокат", "Ширли-Мырли", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".