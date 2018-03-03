МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Олег Дерипаска получил паспорт Кипра, поскольку круг его бизнес-интересов подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру, сообщил РИА Новости официальный представитель Дерипаски.

"Это и стало причиной получения дополнительного паспорта. Олег Дерипаска, без сомнений, остается гражданином России, где он родился, живет его семья и сосредоточены его интересы в бизнесе", — сказал он.

Представитель бизнесмена добавил, что наличие кипрского паспорта никак не отражается на налогах, которые платит Дерипаска, так как это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности.