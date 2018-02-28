В Совфеде предложили проанализировать правила владения охотничьим оружием

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает проанализировать правила предоставления оружия при получении гражданами охотничьего билета.

Сенаторы в среду обсуждали поправки в закон об охоте, которыми оговариваются правила тренировки охотничьих собак.

"Есть мнение, а у нас выданы около 5 миллионов охотничьих билетов, что из них небольшая часть — охотники, остальные воспользовались охотничьим билетом, чтобы получить право на оружие", — сказала спикер.

"Надо с этим тоже поразбираться", — заключила она.