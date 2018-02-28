Совфед одобрил поправки о запрете контактной притравки собак

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил поправки в закон об охоте, касающиеся запрета контактной притравки собак.

Документ принят в редакции согласительной комиссии нижней и верхней палат парламента. Теперь на так называемых "испытательно-тренировочных станциях" будет возможна только бесконтактная подготовка собак, то есть при установке соответствующих оградительных конструкций, которые должны не только исключать жестокое обращение с животными, но и в принципе нанесение им какого-либо физического вреда.

Также устанавливается, что подготовка и дрессировка собак охотничьих пород в целях осуществления охоты допускаются только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда. При этом использование объектов охотничьей инфраструктуры в указанных целях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственных соглашений.

Ранее Госдума приняла закон о запрете контактной притравки, однако сенаторы высказались против, отмечая, что введение ограничений при подготовке собак нанесет непоправимый ущерб охотничьей отрасли. В результате совместной работы парламентариев все же удалось выработать более гуманный подход к решению этого вопроса.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель согласительной комиссии Владимир Лебедев отметил, что текст, согласованный парламентариями, "не ущемляет охотников, не ставит заслоны в развитии этой сферы и позволяет двигаться дальше". Сенатор подчеркнул, что, учитывая гуманизацию общества, необходимо прислушиваться к позициям всех заинтересованных сторон, и охотников, и зоозащитников.