Совет Федерации одобрил закон об охране губернаторов Росгвардией

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, наделяющий Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ.
Средства, получаемые войсками национальной гвардии по договорам обеспечения безопасности губернаторов, будут зачисляться в федеральный бюджет. Тарифы на оказываемые войсками национальной гвардии услуги будут определены правительством.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после его опубликования.
Документ поступает на подпись президенту.