Совет Федерации одобрил закон об охране губернаторов Росгвардией

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, наделяющий Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ.

Предусматривается, что услуги по обеспечению безопасности высших должностных лиц регионов будут осуществляться на договорной основе. При этом охрана иных лиц будет осуществляться, как правило, тоже на договорной основе.

Средства, получаемые войсками национальной гвардии по договорам обеспечения безопасности губернаторов, будут зачисляться в федеральный бюджет. Тарифы на оказываемые войсками национальной гвардии услуги будут определены правительством.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его опубликования.

Документ поступает на подпись президенту.