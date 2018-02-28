Украинский спортсмен объяснил объятия с российским атлетом на Олимпиаде

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинский спортсмен Александр Абраменко объяснил объятия с российским атлетом Ильей Буровым на пьедестале на Играх в Пхенчхане.
На церемонии награждения олимпийский чемпион Абраменко обнял россиянина, завернув его во флаг Украины. Поступок украинского атлета вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей.
"Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует", — сказал украинский атлет, слова которого приводит агентство "Укринформ".
Абраменко стал олимпийским чемпионом в дисциплине лыжная акробатика. Россиянин Буров занял третье место, а серебро досталось китайскому спортсмену Цзя Цзунъяну.