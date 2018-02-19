В Сети обсуждают объятия российского и украинского атлетов в Пхенчхане

Александр Абраменко (Украина), занявший первое место и Илья Буров (Россия), занявший третье место в финале лыжной акробатики на соревнованиях по фристайлу среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Александр Абраменко (Украина), занявший первое место и Илья Буров (Россия), занявший третье место в финале лыжной акробатики на соревнованиях по фристайлу среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают фотографию, на которой украинский фристайлер Александр Абраменко, завоевавший олимпийское золото, на пьедестале обнимает бронзового призера, россиянина Илью Бурова.

Дискуссия началась с публикации в Facebook Дмитрия Симанского, руководителя киевского отделения партии "Украинское объединение патриотов".

"Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином…", — написал Симанский.

Среди комментаторов были те, кто поддержал автора поста.

"Он дурак, вот что это значит. А в нашем Олимпийском комитете и в Министерстве молодежи и спорта работают предатели, которые не объяснили спортсменам элементарных вещей", — написала Татьяна Высоцкая.

"Новый троллинг олимпийского уровня. Теперь российская пресса опубликует это фото?" — прокомментировал Сергей Солох.

Многие пользователи, однако, восхитились жестом олимпийцев: подобные комментарии можно отследить по хэштегу #мы_за_мир.

"Нормальные люди видят в этом то, что есть: нормальные отношения между россиянами и украинцами", — отметила Виктория Дита.

"Жаль, белорус китайца не задвинул — был бы весь олимпийский пьедестал наш", — подытожил Евгений Кожевников.

"Предлагаю Верховной раде принять закон "О запрете членам политических партий и сект смотреть международные спортивные соревнования, музыкальные конкурсы, художественные события и комментировать их в форме публичных высказываний". И, соответственно, внести поправки в уголовный кодекс, законы об образовании и здравоохранении", — отреагировал Григорий Бурбеза.

В воскресенье, 18 февраля, российский спортсмен Илья Буров с результатом 122,17 балла завоевал бронзовую медаль в дисциплине лыжная акробатика. Золото получил украинец Александр Абраменко (128,51 балла), вторым стал атлет из КНР Цзя Цзунъян (128,05 балла).