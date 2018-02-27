МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российское законодательство вряд ли нуждается в правовом уточнении понятия "харрасмент", флирт на работе редко переходит в "экстремальную" форму давления на подчиненных, считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева.

Ранее в Госдуме сообщили, что планируют дать понятию "харрасмента" юридическое определение и внести его в законодательство.

"Здесь нельзя пороть горячку, иначе каждый флирт будет заканчиваться иском в суд. А гораздо приятнее смотреть на улыбающихся мужчин и женщин, чем на тех, кто прячет глаза, боясь иска в суд", — заявила Афанасьева РИА Новости.

По словам сенатора, проблема сексуальных домогательств на работе порой преувеличивается обществом — так, сама она за 25 лет своего трудового стажа ни разу не сталкивалась с ними, хотя ее начальниками всегда были мужчины.

"Женщины, что приходят ко мне на прием как сенатору, порой о таких случаях рассказывают, но, как правило, говорят об этом как об особенности мужского менталитета, не испытывая при этом особенного дискомфорта", — сказала она.

Как призналась Афанасьева, она не видела "экстремальных форм сильного давления", связанного с домогательствами на работе.

"Кроме того, надо знать менталитет российских женщин. Они не побоятся сами дать отпор, если сочтут, что их права как-то нарушаются", — заявила зампред комитета.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Вице-спикер ГД Игорь Лебедев в свою очередь сообщил, что ЛДПР 1 марта на совете Госдумы поставит вопрос о лишении аккредитации в нижней палате парламента всех представителей телеканала "Дождь" после того, как в СМИ прозвучали обвинения в домогательствах к журналисткам парламентского пула со стороны Слуцкого.

В ответ на это и.о. главного редактора телеканала "Дождь" Александра Перепелова выразила надежду, что Лебедев вместо того, чтобы "угрожать журналистам" лишением аккредитации, проведет расследование в отношении Слуцкого.