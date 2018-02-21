В небе над Петербургом взошли "три солнца"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга и некоторых районов Ленинградской области стали свидетелями необычного оптического явления — гало. Фотографиями утреннего неба очевидцы делятся в социальных сетях.

Яркие точки светящегося радужного круга вокруг солнца создают иллюзию присутствия сразу трех небесных светил.

Публикация от ЛЮБИМЫЙ ПЕТЕРБУРГ | ПИТЕР |СПБ (@spb.now) Фев 21, 2018 в 2:24 PST

"Очень красиво. Спасибо за возможность увидеть такую красоту", — восхитился один из пользователей соцсетей.

Публикация от anna anikina (@ave__anna) Фев 20, 2018 в 10:13 PST

"Наверное, у автора теперь все желания исполнятся!" — написала Гуля Алимова в комментарии к фотографии.

Публикация от Klimentiy Britter (@klimentiybritter) Фев 21, 2018 в 2:42 PST

"По дороге на работу наблюдал вот такое атмосферное явление", — поделился с подписчиками klimentiybritter.

Публикация от Anna Geimur (@an4oysik88) Фев 20, 2018 в 10:35 PST

Гало формируется вокруг мощных источников света. Он образуется благодаря отражению и преломлению света ледяными кристаллами в верхних слоях тропосферы. Вид и форма этого оптического явления зависят от расположения ледяных частиц в каждом конкретном случае.