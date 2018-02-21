В небе над Петербургом взошли "три солнца"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга и некоторых районов Ленинградской области стали свидетелями необычного оптического явления — гало. Фотографиями утреннего неба очевидцы делятся в социальных сетях.
Яркие точки светящегося радужного круга вокруг солнца создают иллюзию присутствия сразу трех небесных светил.
"Очень красиво. Спасибо за возможность увидеть такую красоту", — восхитился один из пользователей соцсетей.
"Наверное, у автора теперь все желания исполнятся!" — написала Гуля Алимова в комментарии к фотографии.
"По дороге на работу наблюдал вот такое атмосферное явление", — поделился с подписчиками klimentiybritter.
Гало формируется вокруг мощных источников света. Он образуется благодаря отражению и преломлению света ледяными кристаллами в верхних слоях тропосферы. Вид и форма этого оптического явления зависят от расположения ледяных частиц в каждом конкретном случае.