Серебренников рассказал, что был на кремации матери

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу о мошенничестве в "Седьмой студии", посетил кремацию своей умершей матери.

"Много месяцев я не видел родителей. Несколько дней назад моя мама умерла. Вчера был на кремации, сегодня ночью вернулся", — сказал Серебренников на заседании в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось, что церемония проходила в Ростове-на-Дону. Согласно условиям домашнего ареста, покидать квартиру режиссер может только с разрешения следователя.

В мае прошлого года в московском театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Известному режиссеру вменяется организация хищения 133 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Сам режиссер считает обвинение "вымышленным и абсурдным". Серебренников находится под домашним арестом, который продлен до 19 апреля.