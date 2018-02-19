Умерла мать Кирилла Серебренникова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. Мать режиссера Кирилла Серебренникова кремировали в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости отец режиссера Семен Серебренников.

"Кремация (Ирины, матери Серебренникова. — Прим. ред.) состоялась", — сказал он, отказавшись от каких-либо комментариев.

Ранее режиссер Алексей Герман — младший на заседании президентского Совета по культуре, говоря о деле "Седьмой студии", обратил внимание на то, что у матери Серебренникова болезнь Альцгеймера и ей необходима поддержка сына.

Серебренников находится под домашним арестом. Его и еще нескольких фигурантов подозревают в хищении госсредств при реализации проекта "Платформа" в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Сам Серебренников вину не признает.