Жириновский предложил отменить двойки в школах

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не использовать "двойки" в школах и не исключать учащихся, чтобы не травмировать детей.

"Мы посмотрели, и в американских школах, и в наших, случаи расстрелов учеников связаны с теми, кого школа исключила за неуспеваемость или за поведение… Может быть, мы уберем право в школе исключать за неуспеваемость? Вообще убрать слово "двойка". Нет возможности поставить положительную оценку — и не ставьте, чтобы не травмировать. И исключать не надо", — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания в среду.

Стрельба в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла в прошлую среду. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Медики сообщают о 16 пострадавших. Сразу после задержания стрелявшего полиция начала изучать его страницы в социальных сетях и, как сообщил шериф, обнаружила там много того, что вызвало озабоченность.

С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.