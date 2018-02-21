Жириновский надеется, что во всем мире откажутся от рукопожатий

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В ЛДПР давно отказались от практики здороваться за руку, заявил лидер партии Владимир Жириновский, выразив надежду, что по всему миру последуют этому примеру.

Так он прокомментировал сообщения о том, что оргкомитет Олимпиады-2018 решил отказаться от практики рукопожатия хоккеистов до и после матчей из-за случаев заболевания норовирусом в Пхенчхане.

"Не надо здороваться — норовирус или птичий грипп. В руках переносится зараза. На руке было огромное количество микробов. Оставьте их себе, зачем же автоматически другому передавать", — сказал Жириновский журналистам.