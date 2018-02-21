Счет по алиментам из интерната помог волгоградцам найти "умершего" сына

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — РИА Новости. Счет по алиментам помог супругам из Волгограда найти сына, которого они с рождения считали умершим, сообщает областное управление Федеральной службы судебных приставов.

В 2011 году у семейной пары родился ребенок, но врачи сразу же сказали матери, что он проживет не больше недели. Сначала родители написали отказ от малыша и уехали домой, но через пять дней все же вернулись за ним. Однако в больнице сообщили, что мальчик скончался.

В конце 2017 года к приставу в Волгограде поступил исполнительный лист о взыскании с супругов алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в интернате. Самих должников найти не удалось, но обнаружился лицевой счет матери ребенка, который пристав и арестовал.

На следующий же день в управление ФССП пришла местная жительница, чтобы выяснить причину ареста счета. Пристав сообщил ей об исполнительном листе и показал материалы дела. Женщина упала в обморок, а когда ее привели в чувство, рассказала, что все семь лет считала сына умершим.

Супруги обратились за восстановлением родительских прав в суд, который решил передать ребенка им на воспитание.