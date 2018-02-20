МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Почти половина россиян отмечают необходимость повышения своего уровня финансовой грамотности, следует из совместного исследования Аналитического центра НАФИ, Российского микрофинансового центра и Фонда Citi.
"Так, лишь 52% россиян отмечают, что хорошо понимают параметры финансовых продуктов, хотя 81% представителей финансовых организаций считают, что параметры финансовых продуктов и услуг ясны для пользователей", — подчеркивают аналитики. Из исследования следует, что схожая ситуация наблюдается и с консультациями, предоставляемыми сотрудниками финансовых организаций: они не всегда понятны 67% клиентов, но все финансовые организации полагают, что консультации максимально понятны и доступны.
Около 39% опрошенных россиян назвали наиболее приоритетными темами для изучения с целью повышения финансовой грамотности распознавание мошенничества, 29% респондентов — изучение прав потребителей и 29% — оценку рисков на рынке финансовых услуг.
Авторы исследования указывают, что финансовые организации активно освещают эти сферы: по данным исследования, о проводимых тренингах на тему признаков мошенничества заявили 51% менеджеров, на тему прав потребителей — 53%, на тему оценки рисков — 34%. Наибольшее внимание со стороны финансовых организаций уделяется теме поиска необходимой финансовой информации (54%), хотя только для 24% клиентов она является приоритетной.