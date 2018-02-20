В МГУ рассказали о судьбах разведчиков, связанных с Курской битвой

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Связь судеб советских разведчиков с битвой на Курской дуге, переломившей ход Великой Отечественной войны в пользу Советского Союза, стала темой новой встречи, прошедшей на историческом факультете МГУ имени Ломоносова в рамках цикла "История разведки — история страны".

Состоявшееся мероприятие, приуроченное к 75-летию Курской битвы, было подготовлено и прошло по инициативе пресс-бюро Службы внешней разведки РФ и исторического факультета. Как рассказали РИА Новости организаторы встречи, названной "Две судьбы в Курской битве", ее целью было показать аудитории вклад разведки в победу Красной Армии в том сражении и вместе с тем — отметить значение Курской битвы в становлении нового поколения разведчиков.

Многочисленной аудитории, которую составили студенты, магистраты и аспиранты исторического факультета, а также учащиеся других образовательных учреждений столицы, было рассказано о неоценимой роли, которую сыграла для срыва планов гитлеровцев на Курской дуге информация, полученная от легендарного советского разведчика Кима Филби, руководителя работавшей в Великобритании так называемой "Кембриджской пятерки".

Сам Филби считал ту добытую и переданную в Москву информацию своим самым значительным достижением в работе на советскую внешнюю разведку.

За несколько месяцев до начала германскими войсками операции "Цитадель", как в Берлине называлось стратегическое наступление вермахта летом 1943 года на северном и южном фасах Курского плацдарма, Филби передал в Москву донесение о том, что в предстоящем сражении ставка Гитлера основную роль отводит танковым дивизиям, укомплектованным новыми тяжелыми танками, броня которых настолько прочна, что советские противотанковые орудия не смогут ее пробить. В результате советская оборонная промышленность успела организовать выпуск мощных бронебойных снарядов, которые с успехом пробивали броню немецких тяжелых танков.

Но оставался главный вопрос — когда и где немецкая армия решится осуществить прорыв на Курской дуге? От ответа на него зависел исход сражения. Филби получил доступ к данным британской разведки о том, что гитлеровцы планируют прорвать оборону советских войск в районе деревни Прохоровка. Эти сведения разведчик передал в Москву, что позволило перегруппировать силы Красной армии и одержать победу в грандиозном танковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года.

Со сражением на Курской дуге связана судьба прославленного советского разведчика, ветерана СВР Виталия Короткова. Он рассказал участникам встречи, как 15-летним подростком он добровольцев отправился в армию и попал в район Курской битвы, служил в 55-й бронетанковой мастерской Центрального фронта, которая восстанавливала повреждённые в боях танки.

Дальнейшая служба в армии значительно предопределила приход Короткова на службу в советскую внешнюю разведку: после войны он был зачислен в резерв Главного бронетанкового управления, а вскоре получил назначение в Австрию, где служил в 1946 году. После демобилизации в 1947 году поступил в Московский юридический институт, и после его окончания Коротков стал сотрудником разведки. В 1954 году вновь оказался в Австрии, затем долгое время работал в ГДР.

Считается, что самым ценным агентом, с которым работал Коротков, был один из руководителей БНД — внешней разведки ФРГ Хайнц Фельфе. Информация, подученная от него, носила чрезвычайно ценный характер. Достаточно сказать, что через него проходили обзоры политической ситуации, которые ложились на стол канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру. Благодаря Фельфе эти материалы немногим раньше оказывались в Москве. Поэтому информация, которая шла от него, помогала советскому руководству быть в курсе планов Западного Берлина и реагировать на них.