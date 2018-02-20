Бронь на бесплатные поезда ЧМ будет открыта до последнего

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бронь билетов на бесплатные поезда во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ этим летом, будет открыта практически до последнего момента, но лучше не затягивать, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" Кирилл Поляков.

"Практически до последнего момента (можно будет бронировать билеты на бесплатный поезд — ред.), если в поезде будут свободные места. Но динамика бронирования мест в поездах хорошая, они пользуются спросом, поэтому не рекомендую затягивать до последнего момента", — рассказал Поляков.

Глава дирекции при этом попросил болельщиков, которые забронировали место в бесплатном поезде, но по какой-то причине не воспользуются им, аннулировать бронь и посадочный купон.

"Аннулирование позволит нам вновь открыть бронирование на это место, и таким образом большее количество желающих смогут воспользоваться правом бесплатного проезда до матчей", — пояснил он.

В 2018 году с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ.

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