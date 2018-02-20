Кирилл Поляков: болельщики ЧМ-2018 получат бесплатный транспорт

Генеральный директор АНО Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации Кирилл Поляков

Генеральный директор АНО Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации Кирилл Поляков

Через несколько месяцев в России впервые в ее истории пройдет чемпионат мира по футболу. Сколько бесплатных поездов подготовлено для болельщиков, как бесплатно проехать на аэроэкспрессе, автобусах и электричках, за сколько часов до матча будут приезжать поезда и будет ли в них организовано горячее питание, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" Кирилл Поляков. Беседовала Надежда Фролова.

— Готово ли расписание бесплатных поездов для болельщиков, которые будут перевозить их во время чемпионата мира по футболу? Сколько всего будет поездов и сколько в них мест?

— На сегодняшний день утверждено расписание 728 поездов общей вместимостью более 440 тысяч посадочных мест. Все они уже доступны для бронирования у нас на сайте tickets.transport2018.com.

Поезда будут не просто курсировать от точки до точки, они будут делать остановки в некоторых городах по пути следования для посадки и высадки болельщиков. Когда список промежуточных остановок будет утвержден, на нашем сайте появится возможность забронировать место в поезде с этих остановок до городов-организаторов и обратно.

Поезда пользуются популярностью, на сегодняшний день болельщики забронировали свыше 63 тысяч билетов. Свыше 20 поездов забронировано полностью. И еще в 20 поездах осталось меньше 10 свободных мест.

— Что нужно болельщику, чтобы сесть в бесплатный поезд? © РИА Новости / Алексей Филиппов В Москве разработали приложение для навигации болельщиков на ЧМ-2018

— Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо купить билет на матч чемпионата и оформить паспорт болельщика (Fan ID). По этим документам доступна регистрация у нас на сайте и оформление билета на дополнительные поезда.

При посадке на поезд болельщик должен будет предъявить общегражданский паспорт, паспорт болельщика и билет на матч (или подтверждение наличия билета на матч).

— Какие условия в бесплатных поездах для маломобильных граждан?

— В каждом поезде есть купе для маломобильных граждан. Для этих мест действуют особые условия бронирования. Человек должен направить письмо нам на электронную почту support@transport2018.com, в котором указаны необходимые персональные данные о себе и своем сопровождающем, интересующее направление, другие данные, необходимые для оформления билета, и наши сотрудники забронируют соответствующее место. Сейчас уже забронировано 38 таких купе.

— Можно ли взять с собой ребенка на поезд, если у него нет билета на матч?

— На сегодняшний день пока нет, но в проекте приказа Минтранса есть норма, что дети до пяти лет будут допускаться к посадке без паспорта болельщика, если будут ехать на одной полке со взрослыми, то есть один взрослый сможет взять одного ребенка. Как только указанный документ будет утвержден, у каждого зарегистрированного на нашем сайте tickets.transport2018.com болельщика в личном кабинете появится возможность оформить бесплатный проезд для ребенка и получить на него посадочный купон.

— Как будет осуществляться проезд в Калининград?

— Для проезда в дополнительном поезде в город Калининград болельщикам-гражданам Российской Федерации необходимо иметь действующий заграничный паспорт и разрешающий документ о возможности транзитного проезда через территорию Литовской Республики. При отсутствии разрешительных документов на транзитный проезд через Литовскую Республику будет предоставлена возможность получения разрешения транзитного проезда через территорию Литовской Республики (упрощенная форма пересечения границы Литовской Республики).

Для проезда в дополнительном поезде в Калининград гражданам иностранных государств необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, разрешающий транзитный проезд через территорию Литовской Республики и Республики Беларусь.

— До какого числа можно будет бронировать билеты на бесплатный поезд? © Антон Денисов Перейти в фотобанк Туристический 2018 год пройдет под знаком чемпионата мира по футболу

— Практически до последнего момента, если в поезде будут свободные места. Но динамика бронирования мест в поездах хорошая, они пользуются спросом, поэтому не рекомендую затягивать до последнего момента.

С вашей помощью хотелось бы обратиться к тем болельщикам, которые забронировали место в бесплатном поезде, но по какой-то причине не воспользуются им: в случае отказа от поездки необходимо аннулировать бронь и посадочный купон. Аннулирование позволит нам вновь открыть бронирование на это место, и таким образом большее количество желающих смогут воспользоваться правом бесплатного проезда до матчей.

— За какое время до и после матча будут прибывать/уходить поезда?

— Поезда будут приходить не позднее, чем за три часа до матча. Это касается всех бесплатных поездов во всех городах проведения матчей. Уходить они будут не раньше, чем через два-три часа после окончания матча в зависимости от города и удаленности стадиона от вокзала.

— За сколько времени болельщику надо прибыть на вокзал к бесплатному поезду?

— Абсолютно так же, как и при обычной поездке на поезде — заблаговременно. Желательно прибыть на вокзал минут за 40 до отправления поезда, но посадка в дополнительные поезда в отдельных случаях может начинаться и раньше.

Пропускная способность вокзалов во время чемпионата будет увеличена. Предусмотрена установка дополнительных рамок, досмотрового оборудования и персонала, которые будут обеспечивать досмотр. На всех вокзалах, откуда отправятся дополнительные поезда, будут присутствовать сотрудники нашей дирекции. Они будут одеты в специальную форму. При любой проблеме болельщик сможет обратиться к ним за помощью: если потерял билет, опоздал на поезд и так далее.

— А в дополнительных поездах будет вагон-ресторан и будет ли там продаваться алкоголь?

— В каждом поезде дальнего следования будет вагон-ресторан, в котором будет возможность купить горячее питание. В вагоне-ресторане также будут доступны те напитки, которые разрешены законодательством. Все правила проезда, которые действуют в РФ в настоящее время, будут действовать и на период чемпионата мира по футболу в дополнительных поездах.

— Будут ли квоты на бесплатный проезд в поездах для журналистов в города проведения чемпионата?

— Да, мы предложили внести изменения в проект закона, который находится на согласовании в Государственной думе, где закреплено право бесплатного проезда для журналистов. Я думаю, что в ближайшее время он будет принят. После этого FIFA передаст нам перечень аккредитованных журналистов, и мы откроем для них на сайте tickets.transport2018.com возможность оформлять билеты на бесплатный проезд.

Журналисту надо будет после регистрации ввести персональные данные и номер своей аккредитации. Мы подтверждаем у FIFA верность аккредитации, если все хорошо, открывается возможность забронировать место на поезд.

— Как будут организованы бесплатные перевозки болельщиков в городах, где будут проводиться матчи?

— В каждом городе своя схема маршрутов транспорта под чемпионат: это и бесплатные автобусы-шаттлы из аэропорта, трамваи, троллейбусы и так далее. В Москве болельщикам будут бесплатно доступны и аэроэкспрессы. В некоторых городах (например, в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Саранске, Казани, Сочи) для болельщиков предусмотрен бесплатный проезд в электричках, в том числе и в современных "Ласточках". Организацией маршрутов соревнований занимаются власти городов-организаторов.

Воспользоваться бесплатным проездом в городах-организаторах болельщики смогут при наличии билета на матч и паспорта болельщика. Чтобы сразу по приезду в город на матч иметь возможность пользоваться правом бесплатного проезда, важно заранее оформить все необходимые документы. Такая возможность уже есть: Fan ID отправляется почтой. Поэтому, если человек уже получил подтверждение о приобретении билета, рекомендую сразу же оформить паспорт болельщика и заказать его доставку по почте.

Транспортные средства в городах-организаторах, курсирующие по маршрутам соревнований, будут иметь специальную наклейку с эмблемой бесплатного проезда, чтобы болельщик мог легко ориентироваться на месте.

— Есть ли какое-то приложение для болельщика по навигации?

— Мы разрабатываем транспортный гид болельщика, который в конце марта текущего года станет доступен пользователям. В городах-участниках чемпионата данная программа будет также работать в виде мобильного приложения для IOS и Android. Она будет включать все бесплатные маршруты в городах и между ними. Пользователь сможет самостоятельно проложить маршрут. Гид болельщика также будет включать список бесплатных поездов, карты городов с точками концентрации болельщиков: фан-зоны, стадионы, вокзалы, аэропорты. Данный проект является нашей уникальной разработкой, которая может стать наследием чемпионата.