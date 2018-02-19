Глава Роскачества назвал цену фальсифицированного коньяка

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Исследования качества коньяка, продаваемого на полках в магазинах России, показали, что как минимум 20% продукции не является коньяком по составу, а большая часть уже из этих 20% стоят от 370 до 450 рублей, рассказал РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов в ходе Российского инвестиционного форума.

"Если говорить о предварительных подсчетах, то мы уже видим спирты и/или сахара невиноградного происхождения как минимум в 20% исследованной продукции, при этом, мы еще не получили результаты по всем брендам", — рассказал Протасов.

"Примечательно, что на данный момент львиная доля выявленной фальсификации (более 75%) приходится на продукцию, закупленную по цене от 370 до 450 рублей", — добавил он.

Протасов рассказал, что исследование коньяков еще не завершено и делится на две части. "Это физика, химия, то есть там, где мы четко проверяем, на молекулы, что называется, разбирая, что внутри — в этой части мы говорим, что с качеством этой продукции. И второе – это органолептика, то есть это вкус. Будет очень интересно посмотреть корреляцию первого и второго", — добавил глава Роскачества.

По его словам, "в вопросах алкогольной продукции с точки зрения потребителя важны также и потребительские характеристики — соотношение цена-качества, органолептические характеристики, поэтому в марте мы проведем, можно сказать, международные органолептические испытания коньяка — с привлечением французских экспертов, уже после этого мы соединим результаты лабораторных исследований, представленных в правительство, и потребительских испытаний, и опубликуем детальный отчет".

Протасов отметил, что исследуются и отечественные, и импортные марки этого алкогольного напитка, а в 2018-2019 году Роскачество займется новым проектом — созданием уникальной винной карты.