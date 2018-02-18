Всеми силами: в Мурманске восстанавливают разгромленный приют для животных

МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Работники мурманского приюта для бездомных животных, где содержится около 220 собак и кошек, приходят в себя после погрома, устроенного вандалами в начале этой недели. Неравнодушные мурманчане разыскивают по всему городу сбежавших животных и собирают деньги на восстановление приюта.

Нечеловеческая жестокость

К приюту, расположенному в безлюдном районе Мурманска, ведет неосвещенная дорога, здесь запросто можно заблудиться. Это место знают, пожалуй, только волонтеры да постоянные посетители дома для животных. Территория обнесена металлическим забором, из-за которого слышен дружный лай собак.

Как получилось, что в приют пробрались погромщики, его хозяйка Оксана Анчишкина не может понять. В ночь на понедельник она приехала позже обычного – уже после полуночи. Ворота оказались распахнутыми, 16 пластиковых окон выбиты, вольеры открыты. В самом помещении приюта был ужасающий разгром: испорчена мебель, перевернуты шкафы, разбито медицинское оборудование. Десятки собак сбежали или были увезены подальше от дома.

Самая большая трагедия для Оксаны – гибель двух маленьких собак, которых в приступе страха загрызли более взрослые животные, одномоментно выпущенные из всех комнат и вольеров. Преступники орудовали с нечеловеческой жестокостью – и без того скромная обстановка приюта в одну ночь превратилась в поле боя. С кем и по каким причинам вандалы вели сражение – Оксана не знает, но предполагает, что ждали здесь именно ее.

"Накануне с людьми, о которых я думаю, мы договаривались о вечерней встрече. Они знали, что я буду здесь, но так получилось, что я задержалась. Почему они это сделали – не знаю, наверное, у людей, которые неспособны любить, любовь другого вызывает агрессию", — грустно говорит Оксана.

Операция "Душенька, Люся и Фима"

Первым делом после случившегося для работников приюта стал поиск сбежавших животных. Через социальные сети, с помощью листовок, сообщений, сарафанного радио распространялась информация о беглецах. Волонтеры вызывались обследовать районы города, где видели сбежавших животных.

Большинство из 30 пропавших в ту ночь собак – больны или ослаблены, а суровые морозы, стоявшие в Мурманске в начале недели, заставляли действовать быстро. И все же к концу недели в приют не вернулись только трое – Душенька, Люся и Фима.

"Мы ездили по городу, увидели собаку, похожую на Люсю, собирались использовать квадрокоптер, посмотреть сверху на тот район, но сейчас темно, ничего не видно", — рассказывает мурманчанка Светлана, которая с мужем и детьми заехала в приют узнать, чем можно помочь. У Андрея и Светланы в доме живут пять собак, которых они в разное время подобрали на улице, спасли от усыпления, оставили после передержки. Маленькие сыновья Андрей и Максим бесстрашно обходят вольеры приюта, задерживаются у кошек, гладят по очереди всех собак.

Оксана уверена – в таких семьях, где дети растут рядом с животными, не будет жестокости и душевной черствости. "Это случай счастливого детства, когда животные так органично вошли в жизнь, дети целуют, обнимают, играют – это здоровая семья. Таким не завидуешь, потому что понимаешь – их достаток всем в радость", — говорит хозяйка приюта.

Молодая мурманчанка Инга тоже нашла дорогу в приют после того, как узнала о погроме. Говорит, с друзьями горячо обсуждали, как можно помочь, строили планы. Когда дошло до дела – Инга отправилась в приют одна. Она готова не только убирать за животными, кормить и выгуливать их, но и забрать кого-то домой, несмотря на то, что ей приходится выплачивать ипотеку за квартиру.

"Когда мне было четыре года, мне завели кошку. Но у меня началась аллергия, я задыхалась, кошку пришлось отдать. Я до сих пор тяжело это переживаю", — Инга вытирает слезы пушистой варежкой. Став взрослой, она сделала анализ на аллергены, но забирать результат побоялась, а вместо этого принесла домой кошку из фонда поддержки животных. Этот тест оказался отрицательным – никакой аллергии котенок не выявил.

Кошки детства

Хозяйка приюта Оксана делится похожей историей – ее детскую трагедию звали Барсиком. Воспоминания о нем расплывчатые, а вот боль от того, что полосатого питомца пришлось усыпить из-за болезни, не отпускает до сих пор. "Я и теперь очень люблю таких котов – мне кажется, что есть в этом какая-то связь с детским ощущением. С возрастом боль той потери не утихла, выросло чувство несправедливости и вины", — говорит Оксана.

Следующий питомец появился в ее семье, как это бывает часто, не в самое лучшее время. В 1996-м году знакомая избавлялась от котенка, и Оксана с мужем, пожалев беднягу, отдали за него последние 50 рублей.

"Когда мы привезли его домой, муж ругался, говорил, что мы сами сидим на морковке и макаронах, а тут зверь, которому нужно мясо. Маракас прожил 16 лет и 4 месяца и умер от почечной недостаточности – он не прожил свой срок и для меня, наверное, остался любимым котом", — вспоминает Оксана. Когда Маракас заболел, врач настоял на питательном рационе для кота. Тогда супруги, еле сводившие концы с концами, отваривали для питомца куриную грудку, а себе варили на бульоне вермишель.

Следующей была собака, подобранная на улице в 30-градусные морозы. Безуспешно пытаясь пристроить животное в добрые руки, Оксана оставила пса себе. Уже позже, работая библиографом в искусствоведческом отделе мурманской областной библиотеки, занимаясь организацией выставок и художественных вечеров, она пришла в приют для животных – сначала просто помогать, а потом осталась здесь насовсем, хотя признается, что очень жалеет о том, что пришлось оставить любимую работу.

Мир людей и животных

За 13 лет, что Оксана является хозяйкой приюта, бывало всякое – и пожар, и долги, и тяжбы с властями. Каждый месяц только на корма для животных приюту необходимо не меньше 200 тысяч рублей. Источник поступлений – только пожертвования северян. "Иногда я замираю и не знаю, что будет завтра. Я стараюсь не обращаться к тем, кто и так помогает, не дергать – каждый даст сколько нужно. Когда совсем край, есть несколько человек, кому я могу позвонить", — говорит Оксана.

Сейчас, когда в приют пришла беда, мурманчане собирают столько денег, сколько в приюте никогда не было. Но Оксана признается – особой радости не испытывает – лучше бы не было того несчастья, гибели животных. "Я не хочу жить как на войне. Будет достаточно того, чтобы было чисто, животные были бы ухожены, чтобы люди могли прийти сюда и выпить чаю в окружении кошек и собак", — мечтает хозяйка приюта.

Рассмотреть в человеке хозяина

Но сегодня перед ней стоят более неотложные задачи – застеклить 16 разбитых окон, заменить несколько искореженных рам – деньги на это выделила одна из волонтеров. Нужно восстановить медкабинет, где каждую неделю уже больше 10 лет волонтер-ветеринар оперирует животных, экономя сотни тысяч рублей для приюта. Нужно починить мебель и поломанные вольеры, найти корма для животных – мешки с едой вандалы рассыпали по приюту. Нужно, наконец, решить – как обезопасить дом для собак и кошек в будущем, ведь профессиональная охрана приюту не по карману.

Поздно вечером в приют приехала бывшая коллега Оксаны – привезла деньги, которые собрали сотрудники библиотеки. Женщина говорит, что откликнулись те, кто готов помогать всегда – несмотря на материальный достаток. "Люди с добрым сердцем не разделяют – вот столько на погорельцев, столько — на больных детей, столько – на бездомных животных. Сострадание и желание помочь либо есть, либо нет. Расценок на добро не существует", — говорит она.

Оксана знает каждого из 220 питомцев приюта "в лицо и по имени", знает их трагические истории, будто сами они ей об этом рассказали. Имена она придумывает, анализируя судьбу и характер, присматриваясь к повадкам. "Есть у нас кот с кудрявыми усами. Я все приглядывалась, а потом думаю – он же Аменхотеп I! А друзьям рассказала – они смеются – пусть будет АменКОТеп, первый кошачий фараон", — с улыбкой говорит Оксана.

Четыре котенка, родившиеся от больной кошки без клички и по прогнозам врачей не имевшие шансов на выживание, получили изысканные имена, которые мог придумать только человек с искусствоведческим образованием — Филумена, Феодосия, Фрида, Фрея. Лохматый игривый пес Ясень в свою бытность Туманом обитал у хозяев, избивавших его и выгонявших на улицу. В приют он попал, пролежав три дня неподвижно на одной из мурманских улиц. С тех пор началась его новая жизнь под новым именем.

"Я жалею стариков, от которых отказались – это, пожалуй, самое трагическое. У меня много старых животных, они здесь расцветают. Меня за это хвалят и врачи и грумеры – спрашивают, что я с ними сделала. Мне хочется, чтобы жизнь была длинной и счастливой и у людей, и у животных", — говори Оксана и с болью вспоминает, как в приют однажды попала кошка, прожившая со своей хозяйкой 20 лет. Родственники, забрав пожилую немощную женщину, без сожалений расстались с ее питомицей.

Значительно реже в приют приходят потенциальные хозяева. Тех, кто претендует на молодое, красивое и здоровое животное, Оксана разворачивает уже у ворот – говорит, с такими требованиями не в приют надо обращаться. Каждый, кто хочет взять домой питомца, сдает настоящий экзамен на человечность.

"Я многим не отдаю – я сначала должна в человеке рассмотреть хозяина. Я вглядываюсь в человека, задаю много вопросов – смотрю, как он общается, прошу прийти с семьей. Смотрю, как общаются, какие отношения в семье. Если что-то настораживает – не отдаю. А есть такие семьи, которых хочется уговорить взять и еще гостинцы передать. Но такие не очень часто встречаются", — рассказывает хозяйка дома для животных.

После случившегося несчастья Оксана была удивлена – сколько людей откликнулось на беду и сколько реально были готовы помочь. Рада она и тому, что все вернувшиеся после той ночи животные так или иначе искали дорогу в приют, изо всех сил старались вернуться туда, где они получили новую жизнь и обрели свое собачье счастье. "Они могли воспользоваться свободой и не возвращаться. Но они шли домой. Не нужна собаке свобода, ей нужен человек", — уверена Оксана.