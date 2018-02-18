Всеми силами: в Мурманске восстанавливают разгромленный приют для животных

МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Работники мурманского приюта для бездомных животных, где содержится около 220 собак и кошек, приходят в себя после погрома, устроенного вандалами в начале этой недели. Неравнодушные мурманчане разыскивают по всему городу сбежавших животных и собирают деньги на восстановление приюта.
Нечеловеческая жестокость
Как получилось, что в приют пробрались погромщики, его хозяйка Оксана Анчишкина не может понять. В ночь на понедельник она приехала позже обычного – уже после полуночи. Ворота оказались распахнутыми, 16 пластиковых окон выбиты, вольеры открыты. В самом помещении приюта был ужасающий разгром: испорчена мебель, перевернуты шкафы, разбито медицинское оборудование. Десятки собак сбежали или были увезены подальше от дома.
"Накануне с людьми, о которых я думаю, мы договаривались о вечерней встрече. Они знали, что я буду здесь, но так получилось, что я задержалась. Почему они это сделали – не знаю, наверное, у людей, которые неспособны любить, любовь другого вызывает агрессию", — грустно говорит Оксана.
Операция "Душенька, Люся и Фима"
Большинство из 30 пропавших в ту ночь собак – больны или ослаблены, а суровые морозы, стоявшие в Мурманске в начале недели, заставляли действовать быстро. И все же к концу недели в приют не вернулись только трое – Душенька, Люся и Фима.
"Мы ездили по городу, увидели собаку, похожую на Люсю, собирались использовать квадрокоптер, посмотреть сверху на тот район, но сейчас темно, ничего не видно", — рассказывает мурманчанка Светлана, которая с мужем и детьми заехала в приют узнать, чем можно помочь. У Андрея и Светланы в доме живут пять собак, которых они в разное время подобрали на улице, спасли от усыпления, оставили после передержки. Маленькие сыновья Андрей и Максим бесстрашно обходят вольеры приюта, задерживаются у кошек, гладят по очереди всех собак.
Молодая мурманчанка Инга тоже нашла дорогу в приют после того, как узнала о погроме. Говорит, с друзьями горячо обсуждали, как можно помочь, строили планы. Когда дошло до дела – Инга отправилась в приют одна. Она готова не только убирать за животными, кормить и выгуливать их, но и забрать кого-то домой, несмотря на то, что ей приходится выплачивать ипотеку за квартиру.
"Когда мне было четыре года, мне завели кошку. Но у меня началась аллергия, я задыхалась, кошку пришлось отдать. Я до сих пор тяжело это переживаю", — Инга вытирает слезы пушистой варежкой. Став взрослой, она сделала анализ на аллергены, но забирать результат побоялась, а вместо этого принесла домой кошку из фонда поддержки животных. Этот тест оказался отрицательным – никакой аллергии котенок не выявил.
Кошки детства
Следующий питомец появился в ее семье, как это бывает часто, не в самое лучшее время. В 1996-м году знакомая избавлялась от котенка, и Оксана с мужем, пожалев беднягу, отдали за него последние 50 рублей.
Следующей была собака, подобранная на улице в 30-градусные морозы. Безуспешно пытаясь пристроить животное в добрые руки, Оксана оставила пса себе. Уже позже, работая библиографом в искусствоведческом отделе мурманской областной библиотеки, занимаясь организацией выставок и художественных вечеров, она пришла в приют для животных – сначала просто помогать, а потом осталась здесь насовсем, хотя признается, что очень жалеет о том, что пришлось оставить любимую работу.
Мир людей и животных
Сейчас, когда в приют пришла беда, мурманчане собирают столько денег, сколько в приюте никогда не было. Но Оксана признается – особой радости не испытывает – лучше бы не было того несчастья, гибели животных. "Я не хочу жить как на войне. Будет достаточно того, чтобы было чисто, животные были бы ухожены, чтобы люди могли прийти сюда и выпить чаю в окружении кошек и собак", — мечтает хозяйка приюта.
Рассмотреть в человеке хозяина
Оксана знает каждого из 220 питомцев приюта "в лицо и по имени", знает их трагические истории, будто сами они ей об этом рассказали. Имена она придумывает, анализируя судьбу и характер, присматриваясь к повадкам. "Есть у нас кот с кудрявыми усами. Я все приглядывалась, а потом думаю – он же Аменхотеп I! А друзьям рассказала – они смеются – пусть будет АменКОТеп, первый кошачий фараон", — с улыбкой говорит Оксана.
"Я жалею стариков, от которых отказались – это, пожалуй, самое трагическое. У меня много старых животных, они здесь расцветают. Меня за это хвалят и врачи и грумеры – спрашивают, что я с ними сделала. Мне хочется, чтобы жизнь была длинной и счастливой и у людей, и у животных", — говори Оксана и с болью вспоминает, как в приют однажды попала кошка, прожившая со своей хозяйкой 20 лет. Родственники, забрав пожилую немощную женщину, без сожалений расстались с ее питомицей.
Значительно реже в приют приходят потенциальные хозяева. Тех, кто претендует на молодое, красивое и здоровое животное, Оксана разворачивает уже у ворот – говорит, с такими требованиями не в приют надо обращаться. Каждый, кто хочет взять домой питомца, сдает настоящий экзамен на человечность.
После случившегося несчастья Оксана была удивлена – сколько людей откликнулось на беду и сколько реально были готовы помочь. Рада она и тому, что все вернувшиеся после той ночи животные так или иначе искали дорогу в приют, изо всех сил старались вернуться туда, где они получили новую жизнь и обрели свое собачье счастье. "Они могли воспользоваться свободой и не возвращаться. Но они шли домой. Не нужна собаке свобода, ей нужен человек", — уверена Оксана.