В Мурманске неизвестные разгромили приют для животных

МУРМАНСК, 12 фев – РИА Новости. Неизвестные в ночь на понедельник ворвались в мурманский приют для бездомных животных, выпустили всех собак, разгромили оконные проемы, медкабинет и повредили мебель, сообщила РИА Новости руководитель приюта Оксана Анчишкина.

"В приюте содержалось 220 животных, всех одномоментно выпустили, большие собаки загрызли двух маленьких. Мы так радовались когда-то, что этих двух собак нам удалось выходить и вернуть их доверие к людям. То, что произошло, считаю трагедией, не могу представить, кем нужно быть, чтобы такое сделать", — сказала Анчишкина.

По ее словам, многие животные после погрома остались в приюте, 30 собак сбежали, но почти половину из них уже удалось вернуть с помощью неравнодушных мурманчан. В приюте разбито 16 пластиковых окон, разгромлен медкабинет, разбита дорогостоящая операционная лампа, перевернуты шкафы с медикаментами, добавила собеседница агентства.

Как сообщили РИА Новости в полиции, сообщение о погроме поступило к ним около 1.30 ночи. "Часть собак разбежались. Уже подключена служба по отлову бездомных животных. Полицейские разбирались на месте, отсматривали видео с камер наблюдения", — сообщила РИА Новости инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по Мурманску Басти Гусейнова.