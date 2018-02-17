КПРФ во вторник представит предложения дольщиков президенту и правительству

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. КПРФ представит предложения участников общероссийского съезда дольщиков по каждому объекту президенту и правительству РФ, комитетам Госдумы и каждому из депутатов во вторник, заявил в субботу председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
"Завтра и послезавтра мы обобщим все ваши предложения… Мы уже во вторник внесем ваши сегодняшние предложения по каждому объекту непосредственно и президенту (РФ Владимиру Путину), и правительству, в комитеты Госдумы и каждому из депутатов", — сказал Зюганов в ходе общероссийского съезда дольщиков.
При этом парламентарий подчеркнул, что главная целью съезда — "добиться в ближайшие год, полтора, два решения" проблем долевого строительства.