КПРФ во вторник представит предложения дольщиков президенту и правительству

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. КПРФ представит предложения участников общероссийского съезда дольщиков по каждому объекту президенту и правительству РФ, комитетам Госдумы и каждому из депутатов во вторник, заявил в субботу председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Завтра и послезавтра мы обобщим все ваши предложения… Мы уже во вторник внесем ваши сегодняшние предложения по каждому объекту непосредственно и президенту (РФ Владимиру Путину), и правительству, в комитеты Госдумы и каждому из депутатов", — сказал Зюганов в ходе общероссийского съезда дольщиков.

При этом парламентарий подчеркнул, что главная целью съезда — "добиться в ближайшие год, полтора, два решения" проблем долевого строительства.

Очередной общероссийский съезд дольщиков проходит в субботу в Москве. Глава Минстроя Михаил Мень ранее напомнил, что в настоящее время на контроле властей находится 836 проблемных объектов долевого строительства по всей стране. По его словам, в 2017 году были восстановлены права дольщиков в 140 проблемных объектах.