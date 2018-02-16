Жириновский предложил открыть все исторические архивы в мире

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на площадке ООН решить вопрос об открытии всех исторических архивов в мире для использования, чтобы избежать искажений в трактовках событий прошлого.

"Правда – она в архивах. И архивы во всем миры закрыты, в том числе в нашей стране. Поэтому искажения есть. С ними надо бороться. Надо, может быть, принять в рамках ООН (решение) открыть все архивы, пора уже. Переговоры Гесса с британским правительством в 41-м году… Явно там информация против Британии, и они будут откладывать, чтобы уже неизвестно какое поколение и интерес потеряли", — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.

Лидер ЛДПР отметил, что, возможно, для этого стоит провести в Москве всемирный исторический съезд и дать оценку ключевым историческим событиям в мире, чтобы избежать искажений.

"Все прячут в архивах настоящие документы. Мы их открываем понемножку, но до сих пор есть закрытые", – добавил он.