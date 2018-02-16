Жириновский предложил открыть все исторические архивы в мире

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на площадке ООН решить вопрос об открытии всех исторических архивов в мире для использования, чтобы избежать искажений в трактовках событий прошлого.
Лидер ЛДПР отметил, что, возможно, для этого стоит провести в Москве всемирный исторический съезд и дать оценку ключевым историческим событиям в мире, чтобы избежать искажений.
"Все прячут в архивах настоящие документы. Мы их открываем понемножку, но до сих пор есть закрытые", – добавил он.