В России ежегодно снижается число осужденных рецидивистов

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Доля осужденных рецидивистов в России ежегодно снижается, сообщил в пятницу министр юстиции Александр Коновалов на итоговой коллегии ведомства.

"По данным МВД РФ, количество зарегистрированных преступлений в 2017 году также снижалось, и, по статистике судебного департамента России, ежегодно уменьшается доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений в общем количестве осужденных", — сказал Коновалов.

По его словам, таким образом, можно говорить об определенных результатах профилактики преступлений.

Он указал, что численность людей, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, снизилось только за 2017 год более чем на 27 тысяч человек — до 602 тысяч.

"Напомню, что в 2000 году таких лиц было 925 тысяч", — отметил Коновалов.