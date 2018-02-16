В московском зоопарке поселится муравьед из европейского зоосада

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Муравьед из европейского зоосада поселится в московском зоопарке, на данный момент для него строится вольер, рассказала в интервью РИА Новости директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Нам хотелось бы муравьеда, и для него у нас уже есть разрешение куратора. Как только мы построим вольер, так нам смогут определить, из какого европейского зоопарка к нам приедет это экзотическое животное. Вольер строится на Старой территории, справа от пешеходного моста", — рассказала она.

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